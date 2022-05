Mickael CHEMIN

Bonjour je suis depuis maintenant 9 ans assistant de prévention.

Je seconde le chef d'établissement concernant la sécurité du site mais aussi des personnels.

Nous, car nous sommes deux assistants de prévention, avons quelques projets en cours de réalisation, comme réaliser un exercice incendie dans l'internat ainsi que ...

Notre but est de sécuriser l'établissement, ainsi que ses occupants, et de faire que la sécurité soit l'affaire de tous.

Membre de droit à la CHS, impliqué dans diverses commissions tel que le pilotage du D.U, mais aussi de la journée citoyenne, sécurité pour les élèves.

Nous réadaptons le PPMS, pour une meilleur pratique et perception du danger.



Mes compétences :

Conseiller en hygiène et en sécurité

Assistant de prévention

Cuisinier en collectivité