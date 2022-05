Mickael CHIRON

Je souhaite aujourd hui revenir vers le contact direct avec la clientèle, et ce secteur porteur et dynamique qu’est le commerce que j’affectionne tout particulièrement.



Mon expérience dans une grande enseigne spécialisée dans la vente de produits neufs, mais surtout, dans le rachat et la revente de produits d’occasions, m’a permis de développer mon sens du contact, de l’écoute, de la diplomatie et à être large d’esprit, de ne jamais rester sur mes acquis et à savoir me renouveler lorsqu’une situation ou le marché l’exige.



C’est pourquoi je vous propose dès à présent de nous rencontrer, que je puisse vous prouver mes motivations et ainsi appuyer ma candidature.



Dans l’attente d’une sélection et réponse de votre part, je vous prie d’agréer, madame, monsieur, mes sincères salutations.



Mes compétences :

 Accueillir, conseiller et orienter les clients,