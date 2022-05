Mickaël CHOPARD

Cursus professionnel : 20 ans à des postes de commercial. Expériences acquises dans des grands groupes internationaux et PME en France (Suez; Bwt France; Ifm Electronic; Hydrau-Industries, Descours & Cabaud).



Principales compétences : autonomie, relationnel, mise en oeuvre de stratégies de ventes, culture du résultat et de la performance, connaissance du marché industriel et des collectivités, maîtrise des marchés publics, gestion de projet, maîtrise la vente à décideurs multiples (centres d’achat complexes et projets), connaissance dans le domaine de l’automatisme, du traitement de l’eau, de la valorisation et traitement du biogaz.



Mes compétences :

Détection industrielle

Traitement des eaux

Commercial

Valorisation biogaz

Automatisme

Filtration biogaz