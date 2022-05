Bonjour,



Je m'appelle Mickael COLETTE, j'ai 43 ans et je suis un ancien cadre dirigeant dans la grande distribution. J'ai réorienté ma carrière l'année dernière en créant un blog professionnel (WWW.super-manager.fr) sur le management, coaching et développement personnel afin de faire bénéficier de mes expériences et analyse sur le monde de l'entreprise.



Mes compétences :

Management

Gestion du personnel

Gestion de projet

Gestion

Accompagnement RH

Négociation commerciale

Recrutement

Gestion budgétaire

Conseil en organisation

Développement commercial

Stratégie commerciale

Blogging, management, recrutement, gestion, gestio