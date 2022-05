Mickaël COLLARDEY

Après 13 années consacrées au pilotage de projets intranet et industriels importants (en tant que maîtrise d'ouvrage puis en tant que maîtrise d'oeuvre), j'ai souhaité en 2013 compléter mon expérience avec les métiers de l'exploitation informatique.



Mon objectif est de disposer ainsi de l'ensemble des compétences indispensables à un responsable informatique d'une structure de type PME par exemple.



Mon poste actuel me permet également de me rapporcher du monde de la logistique avec lequel j'ai beaucoup d'affinités.





Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Automobile

Management