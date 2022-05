Mickael COLLET

Issu d’une formation systèmes et réseaux et doté d'une expertise en infrastructure, j’ai pu enrichir mes connaissances au long de mes huit années d'expérience en stockage, virtualisation, sécurité et supervision. Mes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles ainsi que la confiance accordée par les clients m’a permis d’évoluer. La conduite de projets ainsi que la recherche et la mise en place de solutions techniques, sont pour moi l'occasion de mobiliser toutes mes compétences.



Mes compétences :

AIX

Ingénieur système

LPAR

PowerVM

Virtualisation

Netapp

Nagios

Linux

Shinken

HDS

Storage Area Network

VMware

Audit

Analyse des besoins

Infrastructure

Force de proposition

Red Hat

Centreon

Etudes techniques

Microsoft Windows Server

Netbackup

Analyse

Bind9

Clustering

Solaris

Rédaction

Gestion de projet

Brocade

Architecture

Iptables

SSL

ITIL Foundation V3

Datacore Certified Solution Architect