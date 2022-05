Mickaël COLLEVILLE

Jeune, dynamique, volontaire, exigeant, organiser, rigoureux, réactif, spontanéité, bon sens, adaptabilité, écoute, communication et bienveillance, sont pour moi, les quelques mots me correspondant.



Le métier de manager, à mon sens, est synonyme de performance, développement de compétence, communication, gestion budgétaire, participation opérationnelle, animation des équipes, gestion des flux, qualité, organisation, hygiène et sécurité. Ce sont les caractéristiques primordiales pour piloter, accompagner ses équipes afin d’être en phase avec la démarche qualité et les valeurs de l’entreprise.



Mes compétences :

Logiciels Bureautique, Automgen, ORCAD

Gestion de la brasserie familiale en cas d'absence

Gestion de projet

Planification

Gestion de la production

Microsoft Project

Microsoft Excel

Microsoft Word

Ressources humaines

Logistique

Relations clients

Communication