Mickaël COMBES

Entre montagne et océan, l'aventure plein air et tout terrain 365 jours par an !



Rando Quad Pays Basque basé dans les Pyrenées Atlantiques (64) à Saint Pée Sur Nivelle (à 10mn de la Côte Basque et au pied des pistes), est le leader incontournable du loisir mécanique depuis plus de 16 ans !

Entre amis ou en famille, partez à la découverte du Pays Basque au guidon d'un Quad Yamaha 350 cc, accessible aux débutants comme aux confirmés.

Le centre Quad Pays Basque vous reçoit tout au long de l'année pour des randonnées inoubliables sur les communes de St Pée Sur Nivelle, Sare, Ascain, Ainhoa et Espelette.



Nous vous proposons un ensemble de parcours variés et adaptés qui vous émerveilleront tout au long de la randonnée :

- Paysages somptueux entre montagne et océan,

- Chemins de crêtes des contrebandiers,

- Portions Techniques, et bien d'autres surprises !

Le tout, dans une ambiance à la fois conviviale, sportive et en respect avec l'environnement.



Pour les professionnels : Notre équipe est en mesure de vous proposer des séminaires incluants des solutions de coaching, de team building et de motivation des équipes.

Notre base est également équipée en salle de réunion, un plus non négligeable lors de ce type d'évènement.



Enfin, depuis 2015 nous proposons également une activité de Paintball en forêt, idéal pour les groupes d'amis, enterrement de vie de jeune garçon/fille.