Je m’appelle Mickaël COSTA et je suis actuellement en 2eme année d'IUT informatique à Rodez en Aveyron.



Mon objectif professionnel est de m'orienter dans un domaine plus spécialisé ayant un rapport avec l'infographie, notamment la 3D.



Je pratique de façon personnelle l’infographie 3D et ce depuis plus de 4 ans, principalement sur le logiciel Blender.



Mon site personnel avec mes rendus 3D : http://mykoldesign.craym.eu/



Mes compétences :

Adobe After Effects

Rendu 3d

Adobe Illustrator

Blender

Modélisation 3D

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop

Java

PHP

CSS 3

HTML 5

C

Unreal Engine 4