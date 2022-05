Mickael CREUSEN

Agé de 41 ans, je suis marié et père de 2 enfants !



Fort de 20 ans d' expérience dans le commerce automobile, je viens m'installé en juin 2013 près de Nîmes dans le Gard après avoir vécu durant 3 ans sur l' Ile de La Réunion où j' ai travaillé pour Toyota (Compagnie Marseillaise de Madagascar, groupe CFAO) comme vendeur VN,puis pour Ecoré (groupe GBH Hyundaï), où j' exerçais en tant que commercial VN/VO, confirmé et autonome.



Ayant occupé différents postes dans ce domaine depuis 1994, jusqu' à la direction d' une agence multimarques en mars 2004 pendant près de 5 ans, je souhaite reprendre un poste à responsabilités afin de répondre à mon envie de challenge.



=========================================



Mes compétences :

* Organisation et animation des équipes de vente et de maintenance

* Gestion d' un parc de véhicules neufs et occasions

* Vente véhicules neufs et occasions

* Vente de crédits, CB, LOA, LLD et SNC avec assurances et contrats de garantie et/ou d' entretien

* Estimations et reprises de véhicules

* Accueil et gestion de la clientèle

* Gestion d' un site internet

* Suivi des actions et dépenses publicitaires



=========================================



Ambitieux, motivé et volontaire, je suis prêt a relever un nouveau défi dans le but d' accroître le développement de votre entreprise.

Le renouveau ne m' effraie pas et je suis mobile dès qu' une opportunité se présentera.



Me choisir, c' est investir, alors si mon profil vous intéresse, contactez moi !



Mail : creusen.mickael@orange.fr

Téléphone : 06.58.09.16.45



Mes compétences :

Automobile

Chef des ventes

Commercial

Directeur commercial

Directeur de site

Véhicules neufs

Ventes

Vente

Management commercial

Direction commerciale