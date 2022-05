Mickael CREZ

J’ai de solides compétences dans de multiples domaines tels que la conception graphique, le développement d’applications web, l’administration des réseaux et l’entretien des parcs informatiques.



Je veux mettre mon savoir à votre service et acquérir de nouvelles techniques.

Je m’intègre facilement dans une équipe.



Je suis très pointilleux dans mon travail.

Je suis flexible, je sais travailler en autonomie et de façon professionnelle.



Je peux apporter de nouvelles idées.

Je peux travailler en freelance.





Mes compétences :

PHP5

Debian Linux

WebDesign

OS X

HTML/ XTML /HTML5 /CSS 2 et 3/Jquery

Windows xp

Pro Tools

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Ableton Live

Adobe Illustrator

Drupal

JQuery

Solidworks

SQL

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2008 Server

Mac OS X

Linux Debian

JavaScript

IP

Adobe Indesign