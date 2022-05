Mickaël CROUZIER

Diplômé depuis septembre 2013, j’ai dernièrement terminé une expérience de 10 mois en tant qu'assistant conducteur de travaux sur un grand chantier sur Marseille (plus de 40 M€ de travaux), dans les domaines du Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage et Plomberie.



J'ai ainsi pu découvrir le côté pratique en ayant participé à une partie de la phase d'exécution. En côtoyant les difficultés quotidiennes de la réalisation des travaux, j’ai réalisé l'importance que peut avoir la qualité d'une étude technique.



Maintenant, après des expériences en bureau d'études et sur chantier, je recherche un poste qui combine à la fois le travail de bureau (études, consultations, commandes...) et le terrain (suivi de chantier...).



C'est sur ma grande motivation ainsi que les qualités que j'ai pu développer au cours de mes expériences que je compte m'appuyer pour intégrer un groupe dont le but est de réaliser des projets respectueux de l'environnement.



Mes compétences :

Pack office

Autocad

ClimaWin

Pleiades+COMFIE

SIMEB

SAP Logon

Matlab