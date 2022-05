Mickael CUZIN

Après différentes expériences dans l'organisation d'évènements sportifs et fonctions commerciales, je rejoins le groupe CFI pour développer dans un premier temps un partenariat entre l'entreprise et France Télécom. En parallèle, je me constitue un portefeuille client puis deviens responsable de l'agence Lyon 6 lors de son déménagement rue Vendôme puis m'occupe de l'installation et du lancement d'une nouvelle agence en Presqu'ile, créée en 2012.





Quelques informations sur notre société

Le Groupe CFI, dont le siège est basé en banlieue lyonnaise, à Rillieux-La-Pape, est composé de 3 entités complémentaires :

- CFI Maintenance Informatique : 7 agences informatiques de proximité et ateliers de maintenance (Rillieux-la-Pape, Lyon 1er, Lyon 6ème, Vienne, Bourgoin-Jallieu, Bourg-en-Bresse et Mâcon)

- Wizalid – Ordilyon : Société de Services en Ingénierie Informatique. Spécialiste en infrastructures, infogérance et hébergement de parcs informatiques

- CFI Software : Société de Services en Ingénierie Informatique. Spécialiste en solutions de gestion : intégration, déploiement, formation, support technique et fonctionnel





Chiffres clés du groupe CFI :

- Chiffre d’Affaires 2013 : 19M€

- Effectifs 20113 : 150 personnes

- Portefeuille de 6’500 clients actifs dont 1’300 entreprises sous contrat de services



Mes compétences :

Management commercial

ouverture d'agence

Lancement d'offres

Développement commercial