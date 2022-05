Mickael DA SILVA

Mon cursus universitaire et mon parcours professionnel m'ont apporté une vision d'ensemble de l'entreprise et de ses problématiques.



D’une part, les enseignements théoriques en audit interne, management, finance, la comptabilité et stratégie m’ont permis d’acquérir des connaissances techniques et d’être sensibilisé aux problématiques de gestion et de gouvernance des entreprises.



D'autre part, mes expériences professionnelles principalement réalisées autour de l'audit financier et du contrôle interne (PwC) ainsi que de l'analyse et de la gestion des risques (Caisse d'Epargne) m’ont permis de développer des compétences techniques et fonctionnelles.



Flexible et mobile, je dispose également d'une réelle capacité d'adaptation. Mes diverses expériences à l'étranger démontrent cette adaptabilité et m'ont permis de mettre en exergue mes compétences linguistiques.



Mes compétences :

Analyse financière

Banque privée

Banque

Audit interne

Analyste crédit

Audit externe

Gestion de projet

Système d'information

Anglais courant TOEIC 955