Mickael DA SILVA

J’ai passé les deux dernières années à donner aux professionnels les moyens d'exploiter au mieux des solutions dans le cadre de leurs activités. J’ai acquis la capacité à transmettre des expériences uniques à cette clientèle par le biais de briefings, d'ateliers et d'événements en magasin. De plus l’excellence en matière de service client m’a permis de me concentrer sur le point le plus important de la relation commerciale : le client. Je souhaite désormais étendre mon expérience et mon savoir-faire .



MES DOMAINES DE COMPÉTENCES



- Maîtrise des différentes techniques de vente (plus de 5 ans d’expériences en vente) et de la gestion de conflits

- Aptitude à gérer une boutique (merchandising, stocks, achats, suivi clientèle, suivi du CA, des objectifs qualitatifs et quantitatifs)

- Aisance dans les relations publiques (facilité à développer et entretenir des liens de longue durée avec les différents interlocuteurs)



Mes compétences :

Force de persuasion

Aptitudes relationnelles

Aptitude à la négociation

Gestion de la relation client

Gestion d'équipe

Gestion de projet

Prospection