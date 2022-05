Mickael DASSOT

Avec 10 ans d'expérience au support Niveau 1&2 aux services des Utilisateurs et VIP d'entreprise tel que Engie, Cdiscount, Sncf... je n'aurais aucun mal à m'adapter à un nouveau service informatique ou une équipe déjà composée.

à l'écoute de mes utilisateurs et de leurs besoins.

je serai disponible et interviendrai selon le niveau d'urgence.

à distance ou en directe l'incident sera traité et résolu.



Mes compétences :

Managerial Skills > Team Management

Problem Solving

Microsoft Windows 10

HP Hardware

Printer Hardware

Microsoft Windows 7

Microsoft Office 365

ITIL

Microsoft Exchange Server

Microsoft Windows Server 2012

Windows Server

Backup & Recovery > Recovery > Data Recovery

Software Installation

Hardware Maintenance

Microsoft Windows

Active Directory

AD

Cisco Switches/Routers

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows Server 2012 R2

Microsoft Windows Server 2016

Microsoft Windows Server 2019