Mickael DAVID

Bonjour.

Je suis Mickaël DAVID, j'ai 38 ans, marié un enfant, je travail dans l'informatique de production depuis l'age de 18 ans où au fil des années j'ai acquis de solides connaissances techniques. J 'ai débuté en tant qu’opérateur, puis technicien, puis analyste, puis responsable.



Ce jour en place depuis plusieurs années au sein d'une SS2I en qualité de responsable Opérationnel de Production pour le Compte du Crédit Agricole.



Je souhaiterai aujourd'hui m'investir dans une nouvelle branche d'activité plus en rapport avec l'environnement.

J'utilise ce site pour me faire connaitre au plus grand nombre et reste ouvert à toute proposition.



Mes compétences :

Formation informatique

Management de proximité

Management opérationnel

Gestion de projet