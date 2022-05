Employé par le ministère de la défense pendant 17,5 ans en tant que conducteur grue mobile.Je souheterais continuer dans ce secteur d'activité .



Mes compétences :

entretien du véhicule et dépannage 1er échelon

conduite et utilisation de grue mobile

formateur et testeur grue mobile

chargement et déchargement de matériels

prise en compte et mise en place du chantier