Mickaël DE ARAUJO

Je suis actuellement en poste en tant que Chargé d'affaires en Contrôle Technique Construction chez Bureau Véritas. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole Supérieure du Bois et d'un DUT en Génie civil. je prends pas à pas mes marques dans ce métier qui demande de bonnes connaissances dans les normes et la réglementation, de la rigueur et de la polyvalence. Fort de ma première expérience en conduite de travaux en maison individuelle, je trouve facilement ma place en phase exécution sur le chantier.





Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Logiciel Cadwork (CAO/DAO)

Travail en équipe

RT 2012

Organisation du travail

Logiciel PERRENOUD (calculs thermiques)

Génie civil

Construction

Construction bois

Maîtrise de la réglementation (DTU, normes)

Accessibilité aux personnes handicapées

Sécurité incendie

Acoustique