Mickael DE CLERCQ

Depuis juin 2010, Adjoint Manager Qualité Coloplast (ISO13485, ISO9001)



de Février 2008 à Juin 2010, Projeteur et Technicien Recherche & Développement ; laboratoire COLOPLAST.



De Avril 2007 à Novembre 2007, responsable de projet GECI à la création et du déploiement d’outils permettant de contrôler la qualité interne et externe de nos livrables auprès du client AIRBUS.



Responsable de Projet au sein de l’entreprise GECI International sur "case de train » A340



De juin 2005 à avril 2007, Assureur qualité projet « Mats reacteur A400M » société GECI international



De juin 2003 à juin 2005, projeteur sur « Mats reacteur A380 » société EDT



Mes compétences :

Qualité