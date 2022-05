Mickaël DE CROMBRUGGHE DE LOORINGHE

Bonjour!



Je m'appelle Mickaël de Crombrugghe.



J'ai étudié le marketing, la communication et le management et j'aime énormément le contact social, voyager, découvrir et innover!



Alors que je recherchais un stage, j'ai constaté que beaucoup d'entreprises comme les startups et les PME ont besoin d'un soutien marketing mais ne peuvent se permettre d'employer quelqu'un à temps plein afin de combler ce besoin.



Le marketing est néanmoins essentiel au développement d'une entreprise.



Pour cette raison, après avoir obtenu mon diplôme et plusieurs expériences, j'ai décidé de devenir freelance en Marketing Consulting.



En tant que freelance, je propose un soutien marketing pour tous. Que votre projet soit grand ou petit, sur le court ou le long terme, je pourvois le soutien marketing dont vous avez besoin pour développer votre entreprise.



Mon objectif est d'offrir une expérience marketing personnalisée. C'est la raison pour laquelle chacun de mes clients est unique.



N'hésitez pas à visiter mon site internet: youmarketing.com ou à me contacter par email: info@youmymarketing.com ou Skype afin d'en discuter directement par téléphone!



Je serai heureux de pouvoir vous aider et d'offrir un soutien marketing qui vous correspond.



A trés bientôt!



Mickaël de Crombrugghe

Youmy Marketing

Marketing, just for YOU



Mes compétences :

community management

eMarketing

Marketing

en Management

Analytics

Google AdWords

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word