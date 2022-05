Mickael DE LA OSA

Je suis technicien de maintenance et de production en caoutchouc.

Je sais utiliser tout type d'elastomere, silicone, epdm, nitrile, fpm, ffkm. Je sais élaborer des mélanges, de la préparation d'ébauche au moulage injection et compression.

Je sais également diagnostiquer des pannes, faire de la maintenance machine. J'ai des compétences en électricité, hydraulique, pneumatiques et de la programmation machine.

Je suis autonome, rapide et efficace.

Je cherche à progresser dans ma vie professionnelle, le caoutchouc me plaît et j'aimerais évoluer dans ce domaine.