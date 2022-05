Mickaël DEBEAUCHAMPS

J'ai toujours voulu faire des photos de mode et adore changer de vêtements

je suis disponible tous les jours de la semaine

mes qualités sont la patience, la persévérance et l'amour du travail bien fait.

j'ai déjà réalisé un book-photos, un teasing et un défilé de mode.

j'aimerais travailler dans les métiers de la photographie, de la mode et du cinéma.

c'est avec joie que j'étudierai votre proposition.

cordialement,

Mickael DEBEAUCHAMPS