Mickael DEBLIQUI

Licencié économique au poste de chauffeur livreur dans le domaine de la vente et installation des appareils électroménagers (enseigne gitem). J'ai saisi l’opportunité du CSP pour choisir une nouvelle orientation professionnelle puisque mon domaine d’activité est sinistré eu égard à toutes les fermetures de magasins et aux peu d’offres d’emploi identifiées.

Ma formation qualifiante d'installateur en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables et en complément un module d’électricien d’équipement pour réaliser les activités inhérentes à la domotique,me permettra d’optimiser mes chances de retour à l’emploi dans ce domaine.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Autonome

Polyvalent

Conscience professionnelle