Mickael DECAUDIN

Technico-comercial au sein de Mitsubishi Electric depuis Septembre 2008, je suis chargé du suivi des installateurs et BE en génie climatique sur les départements 59,62,80,60 et 02 ainsi que d'un réseau de distributeurs spécialisés.

Je m'occupe du développement de mon secteur sur la gamme de PAC Air/Air et Air/Eau ainsi que du DRV.

Fort d'une expérience de plus de 5 ans en tant que monteur dépanneur dans le domaine du froid commercial et de la climatisation, j'assiste les installateurs aussi bien sur le plan technique que commercial.



Mes compétences :

Installations frigo

maintenance clim et ventil

Pompe à Chaleur

Distribution

Electricité

Montage

Vente