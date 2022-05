Mickael DEJOUX

étant passionné par le Numérique et l'informatique mais plus spécialement dans les technologies du web

ainsi que tout ce qui touche à la programmation logiciel et à l'intelligence artificiel ainsi que l’open data

j'ai décidé d'en faire mon parcours scolaire ainsi que mon futur métier

l’expérience que j'ai acquis et le temps que je passe à apprendre de nouvelle connaissances dans le domaine du numérique me donne encore plus envie d'en connaitre plus



Ayant travaillé et eu des expériences en entreprise pour tout types d' institutions et ayant participé à différent projets de sites tels la competek ou as-magelhand

j'ai pu me démarquer grâce à mon adaptabilité, ma rigueur de travail ainsi que ma curiosité a l'égard de toute nouvelle technologies



En plus de mon activité professionnelle et scolaire je participe a de nombreux projets associatifs et volontariat ou culturels liés a mes passions

que je dirige ou co-dirige tous seul ou en groupe afin de toujours expérimenter de nouvelles expériences et apprendre de nouvelles compétences dans les secteurs auxquels je m'intéresse



Je me dédie toujours à 100% sur tous les projets auxquels je participe, que ce soit en tant que collaborateur ou créateur

et je suis qualifié pour pouvoir participer à plusieurs projets simultanément.