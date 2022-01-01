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Mickael DELAGUILLAUMIE

MONTPELLIER

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Montpellier

En résumé

MICKAEL DELAGUILLAUMIE
33 ANS
J AI COMME DIPLOME UN BAC COMPTABILITE

JE SUIS ENSUITE RENTRE DANS LA VIE ACTIVE EN TANT QU EMPLOYE DE RAYON DANS UNE GRANDE SURFACE

JE ME SUIS ENSUITE ENGAGE DANS L ARMEE DE TERRE (CHEZ LES SOUS OFFICIERS D INFANTERIE )

J AI ENSUITE CREE MA SOCIETE DE VENTE DE VETEMENT SUR INTERNET TOUT EN CONTINUANT MON EMPLOI DANS UNE GRANDE SURFACE....

Mes compétences :
Travail en équipe
Rigueur
Autonomie professionnelle
Négociation commerciale

Entreprises

  • TOTALLYMODES - Directeur general

    2009 - 2012 creation et gestion d un site de vente en ligne de vetement

    - comptabilite
    - vente
    - communication
    ...

  • Carrefour - GESTIONNAIRE RAYON CARREFOUR

    Massy 2004 - 2018 gestionnaire rayon : mise en rayon,implantation, négociation fournisseur, commande catalogue, ...

  • Armée De Terre - Sergent armee de terre

    1999 - 2004 responsable groupe de combat armee de terre

    formation et gestion de mission de combat

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau