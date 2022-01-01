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MICKAEL DELAGUILLAUMIE
33 ANS
J AI COMME DIPLOME UN BAC COMPTABILITE
JE SUIS ENSUITE RENTRE DANS LA VIE ACTIVE EN TANT QU EMPLOYE DE RAYON DANS UNE GRANDE SURFACE
JE ME SUIS ENSUITE ENGAGE DANS L ARMEE DE TERRE (CHEZ LES SOUS OFFICIERS D INFANTERIE )
J AI ENSUITE CREE MA SOCIETE DE VENTE DE VETEMENT SUR INTERNET TOUT EN CONTINUANT MON EMPLOI DANS UNE GRANDE SURFACE....
Mes compétences :
Travail en équipe
Rigueur
Autonomie professionnelle
Négociation commerciale
Pas de formation renseignée