Mickaël DELGADO

En cours de réécriture...





Mes atouts :

- Goût de l'apprentissage, esprit de synthèse et créativité.

- Aptitudes techniques et forte affinité avec l'univers des TIC.



Mes compétences en Communication et Marketing :

- Elaboration de stratégies et de plans de communication, mise en place de budgets et suivi opérationnel

- Conception et rédaction de supports print et online, connaissance de la chaîne graphique

- Travail en environnement agence avec une équipe de créatifs, relation avec les prestataires

Suivi des clients, prise de brief, rédaction de notes de recommandation, devis et plannings



Travail en environnement annonceur, gestion et animation de projet à l’interne, relation avec les prestataires

- Veille concurrentielle

- Organisation et logistique d’événements, relations presse





Langues pratiquées

Anglais - Lu, écrit, parlé niveau bac +4, formation au vocabulaire technique et scientifique

Espagnol - Lu, écrit, parlé niveau Bac + 4, voyages réguliers en Espagne



Outils informatiques

Bureautique : Microsoft Word , Excel, Powerpoint, Lotus Notes, MS Project

P.A.O : Adobe Creative Suite ( Photoshop, Illustrator, InDesign et GoLive), QuarkXpress

Bonne connaissance des outils de prospection sur internet (usage très fréquent)

Environnements : Windows et Macintosh OS X et Linux Mandrake.



En l'attente d'un texte de présentation plus complet, vous pouvez consulter mon cv via le lien suivant :

http://www.mykimike.com/archive/Job/CV/Cv_MickaelDelgado_chefdeprojet.doc



Mes compétences :

E-tourisme

Community management