Mickael DELVAL

Madame, Monsieur,





Je me permets de vous proposer ma candidature au service de votre entreprise.



Au cours de mais activité, j’ai acquis une ponctualité, j'ai développer mon sens de la communication, du travail en équipe ainsi qu’un excellent relationnel clientèle.



Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et mes responsabilités et d'obtenir la confiance des clients.



Polyvalent, organisé, sérieux et d’une extrême rigueur, je serais heureux de vous rencontrer afin d’exprimer plus avant mes compétences.



Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame Monsieur, en l’expression de mes sincères considérations.







Delval Mickaël



Mes compétences :

Entretiens espaces verts

agent de conditionnement

Cariste