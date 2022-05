Mickael DERYCKE

Personne motivé, ouverture de boutique ( 600m2 textile et chaussure multi marque ) ouverture de compte aupres des fournisseurs, gestion de caisse, équipe de vente, animation évenementiel pour faire promouvoir les styles différents du magasin.Durée 1998 à 2012

Représentant de plusieurs marques de textiles et de chaussures dans le secteur nord, nord est et rhones alpes

A ce jour directeur adjt Stokomani rayon homme , femme , enfant , dph , droguerie , art de la table , chambre , sdb plus événementiel . Remplacement directrice 6 mois congé maternité .



Mes compétences :

L'expérience

Le management

Formateur

Internet

Word

Excel

Merchandising

Développement commercial

Budgets

Rigueur

Implication