Mickael DESGRANGES

Madame, Monsieur,



Après avoir passé 6 ans en tant que responsable adjoint dans le domaine du commerce de détail non alimentaire chez Micromania je cherche un poste qui pourrait être en adéquation avec les connaissances que j’ai pu acquérir tout au long de mon parcours.



Ma formation et mes expériences professionnelles m’ont permis de développer d’excellentes relations humaines et des compétences en management, lié à la vente de produits et aux propositions de services.

Egalement d’être autonome, rigoureux, à l’écoute et de gérer des crises dans diverses situations autant en externe qu’en interne.



Je suis aussi réellement motiver pour approfondir mes connaissances, j’apprends vite et suis très sérieux dans ce que j’entreprends. De nature dynamique je pourrais mettre à profit toutes mes compétences en tant qu’assistant ou responsable.



Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires. Je vous prie Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes respectueuses salutations.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Relations clients

Adaptabilité

Rigueur

Négociation

Autonomie