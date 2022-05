Mickael DESITTER

Après presque sept ans comme Aide Soignant dans diverses structures, pour des raisons de santé, j'ai réalisé un bilan de compétences et cela m'a permis de cerner une envie de me perfectionner dans un métier que j'ai déjà exercé il y'a quelques années, la comptabilité. A ce titre, j'ai débuté auprès de IFOCOP de Villeneuve d'Ascq une formation d'Assistant de Gestion en reconversion professionnelle. Je suis persévérant, j'apprends vite et j'aime la comptabilité, les chiffres, les relations clients/fournisseurs/salariés et divers collaborateurs. Je suis à la recherche d'une structure pouvant me permettre d'effectuer une période de mise en situation professionnelle à partir du 12 mars 2019 et pour plus si l'entreprise souhaite continuer professionnellement avec moi.



Mes compétences :

Sage

Ciel Paye

CIEL Gestion commerciale

Fiscalité

Microsoft Excel

Comptabilité

Microsoft Word

Gestion

Paie

Ciel Compta

TVA

Développement commercial

Ressources humaines

Secrétariat