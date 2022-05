Mickael DEVOS

Titulaire de deux Master d’histoire, j’ai pu appréhender grâce aux missions qui m’ont été confiées au sein de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre pendant deux ans, la gestion financière et administrative à l’échelle régionale. Cette expérience m’a offert l’opportunité de collaborer avec de nombreux acteurs, tant publics que privés, lesquels m’ont permis de me confronter aux réalités culturelles et patrimoniales actuelles et d’en saisir les pertinences.



Cette expérience, m’a fait découvrir une politique de mémoire au niveau national, m’a permis de développer un réseau de partenaires, de diversifier mon savoir-faire en matière d’écrits administratifs et d’améliorer mes qualités de réalisation de projets culturels et mémoriels.



C’est en ce sens que, entre autres, j’ai impulsé et animé, en partenariat avec le rectorat, un concours de bande dessinée ouvert aux collégiens et lycéens de la région Aquitaine.



Mon engagement au sein de votre établissement me permettrait de m’investir pleinement dans de nouvelles responsabilités et de m’affirmer en tant que collaborateur polyvalent, créatif et dynamique.





Mes compétences :

Gestion de projet

Supports de communication

Rédaction

Médiation culturelle

Histoire