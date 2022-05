Mickaël DIDERON

Consultant décisionnel avec des compétences techniques dans l'informatique décisionnel diverses et variées, mes expériences m'ont permis d'évoluer dans la chaîne de conception d'applications décisionnelles, du recueil du besoin à la conception, la réalisation et le suivi de production.



Avec des expériences dans l'aéronautique, l'industrie, la santé, l'énergie, le secteur public, je possède une forte capacité d'adaptation aux environnement techniques et fonctionnels.



ETL : BO DataService, Informatica, Genio, Cognos Datamanager

Reporting : BO (6.5, XIR2, XIR3, BI4.1), Qlikview, Cognos Report

Database : Oracle, SQLServer



Mes compétences :

SAP Business Objects

Cognos

Business Objects

Reporting

SAP Data Services

Base de données

Genio

ETL

QlickView

Business Intelligence