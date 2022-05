Mickael DRAY

Notre Groupe HR TEAM, fondé en 2005, a connu une évolution constante et maîtrisée depuis sa création. Cette stabilité nous a conforté sur un positionnement, fondé sur des bases solides telles que la performance métier de nos clients, l’anticipation des problématiques techniques et bien sûr l’apport dans la performance de nos collaborateurs.

Nous accompagnons nos clients dans la conception, le développement et l’évolution de leur système d’information autour de 6 domaines d’intervention : l’ingénierie applicative, l’ingénierie & développement Web, la mobilité, les infrastructures, le conseil & gestion de projets.

Nous recrutons actuellement des profils sur les technologies PHP/symfony, java, dotnet, node.js!!! intégrateur; ingénieur d'étude et lead/Chef de projet!!

Merci de me faire parvenir vos CVs à mdray@hr-team.net





Mes compétences :

Informatique

Management

Conseil