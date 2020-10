Mickael DUBOIS

Ma mission :



Assurer le bon fonctionnement du BE d'un point de vue humain et financier.

Proposer de solutions adaptées au besoin client.

Garantir la tenue des délais.

Rédiger des offres techniques et commerciales.

Etudes et développement de produits industriels.

Partager mon expertise CAO (CREO, SolidWorks)



Mon expérience professionnelle :



Plus de 18 années d’expérience dont 10 ans en tant que concepteur mécanique me permettre aujourd'hui de mettre à profit mes compétences technique et managériale afin d'assurer toute fonction de concepteur expérimenté, de chef de projet , de Responsable de bureau d'études ou d'équipe.

J'ai évolué dans les domaines de la machine spéciale, de l’équipement ferroviaire, du développement de produit, de l'outillage, et de l’aérospatiale.

Je maîtrise la conception mécanique, la CAO, la gestion de projet, la planification du temps et des ressources humaines, le chiffrage, et la tenue des budgets.



Mes compétences :

Conception

Ingénierie

Transport ferroviaire

CAO

Projeteur

Gestion de projet

Mécanique

SolidWorks

Creo