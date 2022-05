Mickaël DUPONT

Après une expérience de 2 ans en tant qu'ingénieur d'application Diagast sur la France et l'export, j'ai évolué vers le poste de responsable des départements support de nos réseaux de distribution à l'export.

Mon activité consiste à suivre et à accompagner nos distributeurs dans les missions d'intégration de nos automates: De la formation jusqu'au contrôle d'application de nos méthodes et produits.



Mes compétences :

Animateur

Automation

Biology

Biomédical

Hématologie

Immuno hématologie

Ingénieur d'application

Manager

Médical