Mickaël DUPRÉ

Diplômé en webdesign et Infographie, je recherche tout type d'expérience, dans le Web et le Graphisme.

Mes compétences allient le web, le graphisme, et le marketing.

Ma polyvalence et mon adaptabilité sont mes armes principales.



Mes compétences :

Webmarketing

Commercial

Infographiste PAO

WebDesign

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

eCommerce

WordPress

Search Engine Optimisation

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe Illustrator

SQL

Joomla!

Java

Personal Home Page

JavaScript

Customer Relationship Management

Benchmarking