Mickael DUQUENOY

Bonjour à tous,



En reconversion professionnelle, je suis à la recherche d'un stage d'assistant de paie, d'une durée de un mois et qui aurait lieu en juin 2017. Mon parcours m'a permis de développer des compétences transversales qui peuvent me permettre de réussir à ce type de poste. Sinon, je m'investis dans l'associatif. je suis trésorier d'un club de billard et je suis le correspondant UFOLEP d'un club de tennis de table.



Mes compétences :

Ciel Paye

Droit social

Paie

Microsoft Office

Bureautique

Comptabilité