Mickael DUVALLET

Ayant officié comme serveur puis responsable de salle dans des brasseries et restaurants traditionnels ou gastronomiques, en saison dans le Var puis à Paris, j'ai dû quitter un temps mon secteur de prédilection pour travailler dans le transport maritime à Rouen. Sans passion réelle pour ce métier, j'ai effectué un bilan de compétences en Avril-Mai, et finalement décidé d'obtenir un Certificat de Qualification Professionnelle "Assistant d'Exploitation, option Restauration".

Après avoir passé avec succès les tests de positionnement auprès d'Arc Formation à Sotteville-lès-Rouen, j'ai récemment intégré le cursus de formation.

Souhaitant mettre en oeuvre les compétences acquises lors de mon cursus et en acquérir de nouvelles, je désire intégrer rapidement une entreprise afin d'effectuer un stage conventionnel non rémunéré pour une durée d'environ 6 mois en intermittence. (525 heures en entreprise, 371 heures en centre de formation).



Mes compétences :

eLearning

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Cafes