Mickael EDERY

Président de l'agenceArray depuis 2009 je suis spécialisé en gestion de projet web.



Après avoir suivi une formation en école de commerce je me suis orienté vers les nouvelles technologies en effectuant un M2 à La Sorbonne.



En 6 ans d'activité nous avons créé plus de 200 sites Internet et avons développé plusieurs plateformes en propre dont :



www.paris-soiree.fr





Mes compétences :

Commercial

Conception

Conception graphique

Gestion de projet

gestion de projet web

HTML

Intégration

Intégration html

Javascript

PHP

Programmation

programmation PHP

Projet web

Référencement

Référencement naturel

Web