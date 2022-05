Mikatau@hotmail.fr pour me contacter

Droit , Bosseur , Souriant , Rigoureux, A l'écoute, polyvalent , Etc.....

Adaptation rapide



Mes compétences :

Connaissance technique en générale

Souriant, Posé, Travailleur

Respecter ses clients et ses collaborateurs

Animation d’équipe

Polyvalent

Etre a l’écoute et mettre en valeur son savoir

Stock Control

19 ans dans la vente dont 7 ans en chef de rayon