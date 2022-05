Mickaël EL MAOUJOUDI

Mickaël jeune homme de 23 ans.

Je cherche pour la rentrée de septembre 2017, un établissement susceptible de me suivre durant ma formation d'Educateur Spécialisé que je souhaite effectuer en apprentissage.

Actuellement je réside sur la région Lilloise. J'ai d'ailleurs été reçu au concours d'entrée à la formation DEES à l'IRTS de Loos (59).

De plus, j'ai réalisé les concours de l'école de formation de BUC Ressources (78). Je suis tout à fait enclin à effectuer ma formation en région parisienne, mais également dans l'Oise, la Somme, l'Eure et Loir et le Loiret.



Mes compétences :

Rigueur

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Organisation d'évènements

Conduite de projet

Communication

Accompagnement

Organisation

Dynamisme

Analyse des besoins

Ecoute

Telethons

Sorties