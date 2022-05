Mickael ELAHCENE

Ma formation en BTS MUC en alternance chez un multi-marque m'a permis de me faire une idée du métier de la vente en prêt-à-porter.

Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'intégrer la marque The Kooples travaillant à la fois en boutique et en corner pour la marque durant 2 ans.

Pendant 3 ans, j'ai travaillé au sein d'une boutique Emporio Armani en tant que Vendeur Technique Luxe, cela a été une grande opportunité de travailler au sein de cette marque si prestigieuse qui m'a permis de passer un cap dans mon métier en me permettant d'avoir des responsabilités accrues et un vrai savoir-faire.



Mes compétences :

Communication

Management

Sérieux

Motivé