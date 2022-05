Mickael ESCANDE

Je viens de terminer une formation au CESI en alternance chez une ESN pour un diplôme de Chef de Projet Informatique. Je recherche un poste dans la gestion de projet techniques et l'administration systèmes et réseaux.



Mes compétences :

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Wi-Fi

WDS

VPN

Technicien Support

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows Server Update Services

Microsoft Windows 9x

Microsoft Office

Mail

Lotus Notes/Domino

Linux Debian

Linux

FTP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Apache WEB Server

3G Networks

Sécurité informatique

Administration Windows 2000/2003

Maintenance informatique

Systèmes et réseaux

Ubuntu

Microsoft Windows Server

Logiciel libre

Administration Windows 2008

Logistique

Support technique

Administration réseaux

Support informatique

Administration système