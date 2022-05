Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'administratif, j'ai le niveau BTS Assistant de Gestion,je suis quelqu'un d'autonome, qui apprend vite et qui peut se révéler très efficace. Je suis une personne assidue et ponctuelle.



Mes compétences :

Archivage

Facturation

Comptabilité générale

Accueil physique et téléphonique

Classement

Relance client

Réalisation de devis