Mickael ETHEVE

QUELQUES MISSIONS :



MAROC :

- Royaume du Maroc, Ministère de l'Urbanisme et de l'aménagement, Région de Marrakech, 2012 - AMO à l'élaboration du Programme de développement territorial intégré, Province EL KELAA, dans le cadre de la régionalisation avancée.





FRANCE :



DOM-TOM

Guyane , 2015 - AMO à l'organisation des activités de R&D et de conseil en dev.rural



Aménagement du territoire :

- Ministère de l'égalité des territoires et du logement, DREAL, 2013 - Impulsion de nouvelles dynamiques territoriales sur le thème "solidarité territoriale"

- CU Grand Toulouse, 2013 - Impacts et préconisations autour de projet de boulevard urbain, vers une ville-nature!

- Préfectures Rhône Isère, 2012 - Schéma de référence aménagement et développement territorial, Aeroport St Exupéry



Développement territorial :

- DATAR, 2012 Evaluation de la convention interrégionale des Vosges et préconisations

- Région PACA, 2012 - Prospective PAC post 2013

- Pays-PETR et démarche LEADER 2014-2020



Evaluation de politiques publiques :

- Région Rhône Alpes, 2013 - Evaluation ex ante du PDR FEADER 2014-2020

- Départements, 2011-2014 - Evaluation ex post de politiques



Economie de proximité :

- FranceAgriMer, Ministère de l'agriculture, 2011 - Stratégies de positionnements du réseau de marchés d'intérêt national -

- Pole métropolitain de Brest, SIVU de le Faou, 2012 - AMO technique, juridique et financière

- CA Grand Versailles, 2014 - stratégie économie de proximité



Economie verte, Eco-construction :

- Conseil général Isère, 2013 - AMO filières bois d'oeuvre et bois énergie

- Préfecture Rhône Alpes, 2012 - Evaluation des raisons objectives de l'échec du pôle d'excellence rurale bois du Haut Forez



COMPETENCES



Stratégie économique :



-Stratégie d’innovation économique territoriale : structuration de pôles d’excellence rurale, de plate-forme alimentaire, de pépinières et grappes d’entreprises



-Valorisation des gouvernances entre acteurs publics-privés : définition de l’économie générale de délégation de Service public industriel et commercial (SPIC) ; préparation, négociation et conduite de délégation de SPIC par voie d’affermage, contrôle du patrimoine délégué, suivi du prévisionnel d’activité



Analyse spatiale :



- Analyse des recompositions socio-économiques et politiques des territoires :conduite de missions de prospective territoriale sur les rapports villes-campagnes (impact foncier et agricole)



- Analyse du fonctionnement des espaces agricoles et naturels dans le cadre d’études d’impact de projets d’intérêt public : définition des indicateurs d’analyse dite « fonctionnelle » des espaces, transcription cartographique



- Maîtrise des systèmes d’information géographique (SIG)



Cadre juridique :



- SPIC : maîtrise du cadre de gestion (régie, affermage, concession) ; rédaction du cahier des charges, contrôles des rapports délégant-délégataire



-Création et gestion de syndicat mixte : rédaction des statuts et du règlement interne, gestion administrative et budgétaire, préparation et exécution des décisions politiques



-Maîtrise du cadre réglementaire d’intervention publique des collectivités territoriales et locales en développement territorial (planification urbaine : DTA, SDC, Scot, schéma de secteur, PDU, PLU ; développement économique)



Programmation financière :



- ingénierie financière



- maîtrise des programmes européens de développement (FEDER, FEADER, FSE)



- maîtrise des politiques contractuelles de développement territorial



- maîtrise de la comptabilité M42 (EPIC) et M52 (collectivité)



Gestion de projet :



- Encadrement : management hiérarchique d’une équipe de 12 agents (Ingénieur territorial, attaché territorial, rédacteur), management fonctionnel de projets économique, foncier et de marketing territorial



-Evaluation : maîtrise des techniques de suivi et d’évaluation des politiques publiques (évaluations ex-ante, in-itinere, ex-post)



-Conduite d’opérations d’aménagement foncier consécutives aux ouvrages linéaires



Mes compétences :

Stratégie territoriale de développement

Analyse spatiale

Économie

Économie sociale et solidaire

Urbanisme

Agroalimentaire

Innovation

Prospective territoriale

Construction bois

Bois énergie

Évaluation des politiques publiques

Circuits courts

Aménagement du territoire

AMO juridique et financière