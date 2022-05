Mickaël FERRAND

9 ans d'expérience dans l'industrie, en France et à l'étranger

Management d'équipes multi-culturelles

Esprit d'équipe et attitude orientée client

Excellente faculté de communication et de négociation

Pro-actif et responsable

Anglais professionnel courant



Spécialités:

Gestion de projet et coordination de projet

Management d'équipe

Réponse à appel d'offre

Développement produits high-tech / R&D, aussi bien software que hardware



Intéressé par des défis en management, organisation et direction d'entreprise



Mes compétences :

Chef de projet

Gestion de projet

Gestion de budget

Ingénieur

Recherche et développement

Électronique

Informatique

Microsoft Office

Conseil

Management