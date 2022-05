Mickael FEVRIER

Central Com Entreprise, votre expert en téléphonie fixe, mobile, internet et réseaux d'entreprise

Central Com Entreprise mieux qu'une promesse : un engagement



Le groupe Central Com, Partenaire Bouygues télécom est spécialisé dans les solutions télécom. Central com entreprise s'appuie sur 25 points de vente présents sur le grand ouest afin de satisfaire aujourd'hui plus de 500 PME.



Chaque jour, ce sont pas moins de 80 personnes qui oeuvrent pour vous simplifier la vie



Central com une expertise personnalisée :

depuis plus de vingt ans, notre engagement sur le terrain nous a permis de constater que chaque entreprise émet des besoins qui lui sont propres. Fort de ce constat, nous privilégions l'expertise contrairement aux offres standards qui ne répondraient qu'en partie aux attentes de nos clients.



dès les premiers contacts, nous prenons le temps de l'écoute, de l'échange et de l'expertise. nous en ressortons une définition précise de la faisabilité technique, des délais et du budget du projet. Une fois l'ensemble de ces éléments validés, nous organisons l'installation et gérons avec des équipes dédiées la solution retenue avec le soucis de qualité et de respect des délais qui caractérise notre entreprise.



Central com entreprise, la puissance de la convergence : 3 poles incontournables, 3 poles convergents : de multiples solutions en connection permanente :



Central Com Entreprise reste une entreprise à taille humaine, une entreprise de proximité. chaque client étant unique, nous dédions à sa gestion un interlocuteur unique, qui saura répondre à ses questions et attentes et apporter une proactivité dans ses besoins et projets



Mes compétences :

Finances

Management

Commercial

Marketing

telecom

téléphonie

Développeur de Business