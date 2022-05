Mickael FOURNIER

Après plus de 15 années d'expérience professionnelle en aménagement et promotion immobilière sur les départements de la Vendée, Loire Atlantique et Charente Maritime, Mickaël FOURNIER crée la société SAFIR promotion et aménagement en janvier 2012, à LA ROCHE SUR YON en Vendée.

Spécialisée dans le pilotage des projets immobiliers, SAFIR promotion et aménagement assure une assistance pédagogique, technique, administrative et juridique auprès de ses clients Maîtres d'Ouvrages.